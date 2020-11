AEX opent met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen overwegend licht hoger. Beleggers namen weinig risico aangezien de Amerikaanse financiële markten gesloten blijven vanwege Thanksgiving Day. Vrijdag is Wall Street een halve dag open. Daarnaast wordt uitgekeken naar de notulen van de laatste rentevergadering van de Europese Centrale Bank (ECB), die later op de dag verschijnen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 608,28 punten. De MidKap bleef vlak op 904,15 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt wonnen tot 0,2 procent. Londen stond vrijwel ongewijzigd.

Unibail-Rodamco-Westfield won 1,9 procent bij de hoofdbedrijven op het Damrak. Het winkelvastgoedfonds heeft met succes 2 miljard euro opgehaald met de plaatsing van twee obligaties. Volgens het bedrijf was de interesse groot, met inschrijvingen van 6,5 miljard euro. In de MidKap steeg Pharming 4 procent. Het biotechnologiebedrijf heeft de eerste stappen gezet op weg naar een tweede beursnotering aan de Amerikaanse Nasdaq.