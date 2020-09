AEX opent met kleine winst

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger. Het herstel op Wall Street en beter dan verwachte Chinese macro-economische cijfers boden enige steun aan de handel. Daarnaast was de blik gericht op de Amerikaanse Federal Reserve (Fed), die later op de dag begint aan zijn tweedaagse beleidsvergadering.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 554,05 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 815,71 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

ForFarmers won 0,2 procent bij de kleinere bedrijven na een update van de strategie. Het veevoerbedrijf voorziet de komende jaren groei, zowel op eigen kracht als via overnames, en wil de operationele kosten in 2025 met minimaal 10 miljoen euro verlagen ten opzichte van 2020. Het bedrijf wil daarnaast 40 procent tot 60 procent van de onderliggende winst na belastingen uitkeren aan aandeelhouders.

In Stockholm won modeketen H&M 11 procent aan beurswaarde. De onderneming kwam met een voorlopige handelsupdate. Daaruit kwam naar voren dat het bedrijf veel sneller dan verwacht herstelt van de crisisdip.