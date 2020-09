AEX opent met kleine winst

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine winst geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger na de forse koersstijgingen een dag eerder. Beleggers hielden de blik vooral gericht op Wall Street, waar de beurshandel later op de dag wordt hervat na het lange weekeinde in de Verenigde Staten. Daarnaast ging de aandacht uit naar de nieuwe ronde van brexit-onderhandelingen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de plus op 548,40 punten. De MidKap klom een fractie tot 800,67 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,6 procent.

Koploper in de AEX was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 1,5 procent. Maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway stond onderaan met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap was baggeraar Boskalis de grootste stijger met een plus van 1,1 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM sloot de rij met een min van 0,9 procent.