AEX opent met kleine plus

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een kleine plus geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen licht hoger aan de laatste dag van het tweede kwartaal. Een positief Chinees industriecijfer en de hogere slotstanden op Wall Street boden steun aan de handel. De waarschuwing van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat het ergste van de coronapandemie nog moet komen zorgde daarbij voor enige terughoudendheid.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,6 procent hoger op 563,44 punten. De hoofdindex stevent af op een winst van ruim 16 procent in het tweede kwartaal. De MidKap won 0,4 procent tot 750,81 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs klommen tot 0,5 procent. Londen bleef vrijwel vlak.

Prosus steeg dik 3 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De techinvesteerder behaalde in het eind maart afgesloten gebroken boekjaar een hogere winst en omzet. Topman Bob van Dijk verklaarde er vertrouwen in te hebben dat Prosus goed uit de coronacrisis zal komen en dat waarschijnlijk zal worden geprofiteerd van de verder toenemende e-commerce in de wereld. Shell won 0,2 procent in de hoofdindex. Het olie- en gasconcern heeft in het tweede kwartaal veel minder olie verkocht dan een jaar geleden. Door de gekelderde vraag vanwege de coronapandemie schrijft Shell in het tweede kwartaal tussen de 15 miljard dollar en 22 miljard dollar af op de waarde van zijn bezittingen.