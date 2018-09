AEX opent met kleine plus

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een kleine plus geopend. Ook de meeste andere Europese beurzen begonnen licht hoger. Op het Damrak kwamen optiekketen GrandVision en financieel dienstverlener Intertrust met verklaringen, voorafgaand aan investeerdersbijeenkomsten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 0,3 procent in de plus op 544,41 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 783,17 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,2 procent. Frankfurt daalde 0,1 procent.

In de MidKap klom GrandVision 1,5 procent. Het moederconcern van Pearle en EyeWish verwacht verder een sterk einde van het jaar en handhaafde de financiële doelstellingen. Ook wil het bedrijf de komende jaren verder groeien door overnames en fusies. Ook Intertrust (plus 1,4 procent) bekijkt opnieuw „gedisciplineerde” overnames. De Verenigde Staten en Azië worden daarbij gezien als belangrijkste regio’s.