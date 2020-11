AEX opent met kleine min

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een kleine min geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen licht in het rood. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de recordreeks werd onderbroken. De markten bleven in de greep van het coronavirus, waarbij het optimisme over de vaccins wordt afgezet tegen de zorgen over de huidige tweede besmettingsgolf van het virus.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 598,07 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 869,98 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,5 procent.

Air France-KLM zakte dik 4 procent bij de middelgrote bedrijven. De luchtvaartcombinatie overweegt volgens de Franse krant Le Monde nog eens 6 miljard euro aan extra kapitaal op te halen bij de Franse en Nederlandse overheid en andere investeerders. Het bedrijf heeft al steun gehad van in totaal 10,4 miljard euro van de Franse en Nederlandse staat, die allebei aandeelhouders zijn van het luchtvaartconcern.