AEX opent met klein verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is dinsdag met een klein verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen lager. De politieke impasse in Washington over het nieuwe steunpakket voor de Amerikaanse economie en de spanningen tussen de VS en China over de Chinese techbedrijven zorgden voor terughoudendheid. Op het Damrak kwam onder meer AEX-bedrijf IMCD met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent in de min op 560,18 punten. De MidKap daalde 1,1 procent tot 801,70 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,7 procent.

IMCD won 0,4 procent bij de Amsterdamse hoofdfondsen. De chemicaliëndistributeur boekte in de eerste jaarhelft meer winst en een hogere omzet, mede dankzij eerdere overnames. Topman Piet van der Slikke rept van sterke prestaties, maar wijst erop dat de marktomstandigheden uitdagend blijven. Vanwege de onzekerheid over de duur van de crisis en de impact ervan op de wereldeconomie is het volgens het bedrijf onmogelijk om op de korte termijn vooruitzichten te schetsen.