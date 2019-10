AEX opent met klein verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is donderdag met een klein verlies geopend. De andere Europese beurzen begonnen eveneens met beperkte koersuitslagen. Beleggers bleven voorzichtig na de zware koersverliezen van een dag eerder. Daarnaast verwerkte de markt de importtarieven die Washington wil invoeren op Europese goederen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent lager op 557,40 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 802,88 punten. De beurs in Londen daalde 0,2 procent en Parijs won 0,3 procent. In Frankfurt is de beurs gesloten vanwege de Dag van de Duitse eenheid.

Grootste dalers bij de hoofdfondsen op het Damrak waren de verzekeraars NN Group en Aegon met verliezen van rond 1,5 procent. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 1,2 procent. In de MidKap sloot PostNL de rij met een min van 1,7 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe ging aan kop met een plus van 1,6 procent.