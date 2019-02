AEX opent met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies geopend. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine koersuitslagen zien. Beleggers hielden vooral de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China in de gaten, die in Peking worden voortgezet. Op het Damrak werden de cijfers van detacheerder Brunel goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 533,72 punten. De MidKap daalde een fractie tot 737,08 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Londen bleven vrijwel vlak. Frankfurt verloor 0,5 procent.

Bij de kleinere bedrijven klom Brunel bijna 8 procent. De detacheerder heeft een sterk 2018 achter de rug en ziet in het begin van dit jaar signalen dat ook 2019 een goed jaar gaat worden. Het afgelopen jaar werd afgesloten met een recordaantal medewerkers.