AEX opent met klein verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam noteerde maandagochtend licht in het rood. Ook de andere Europese beurzen lieten overwegend kleine minnen zien. De beurshandel verliep relatief rustig aangezien veel beurzen, waaronder die in Frankfurt en Zürich, gesloten zijn. Ook in Nederland genieten veel beleggers van een lang pinksterweekend.

De AEX-index op Beursplein 5 stond in de vroege handel 0,2 procent lager op 525,81 punten. De MidKap daalde 0,3 procent naar 805,13 punten. De beurs in Parijs zakte 0,4 procent. De Londense FTSE-index, die vrijdag nog een nieuw recordniveau aantikte, noteerde nagenoeg onveranderd.

Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij in de AEX met een verlies van ruim 2 procent.

Digitaal beveiliger Gemalto was de sterkste stijger met een plus van 1 procent. NN Group zakte 3,5 procent. Het aandeel van de verzekeraar noteert ex-dividend.

In de MidKap ging Corbion aan kop met een plus van meer dan 1 procent. Grootste daler was Air France-KLM met een verlies van 1,2 procent.

De Britse online-supermarkt Ocado won 5 procent in Londen. Volgens persbureau Reuters heeft het bedrijf een deal gesloten met een niet nader genoemde overzeese Europese retailer.

In Parijs daalde Société Générale (SocGen) 0,4 procent. De Franse bank liet weten zijn autoleasetak ALD Automotive nog deze maand naar de beurs te brengen. De gedeeltelijke verkoop moet tussen de 1,1 miljard en 1,4 miljard euro opleveren.

EDP verloor in Lissabon ruim 3 procent. De bestuursvoorzitter van het Portugese energiebedrijf werd genoemd als verdachte in een corruptie-onderzoek. De geplaagde Spaanse bank Banco Popular ging in Madrid 14 procent onderuit.

De aandelenbeurs in Qatar ging maandag hard omlaag nadat Saudi-Arabië, Egypte, Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten alle diplomatieke relaties hebben verbroken met de Golfstaat. Zij beschuldigen Qatar ervan banden te onderhouden met terroristische groeperingen.

De olieprijzen stegen juist door de diplomatieke ruzie met Qatar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 47,97 dollar. Brentolie werd 0,6 procent duurder op 50,25 dollar per vat. De euro was 1,1272 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.