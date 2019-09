AEX opent licht lager

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag licht lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met kleine koersuitslagen. Beleggers hielden vooral de ontwikkelingen rond de brexit en de handelsstrijd tussen de Verenigde Staten en China in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 stond na enige minuten handelen 0,2 procent in het rood op 558,54 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 808,61 punten. De beursgraadmeters in Parijs en Frankfurt verloren tot 0,3 procent. Londen won 0,1 procent.

Maaltijdbestelsite Takeaway zakte 1,5 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. Volgens zakenkrant de Financial Times verzet de Amerikaanse investeerder Eminence Capital zich tegen de fusie van Just Eat met zijn branchegenoot Takeaway. Eminence, dat een belang van ruim 4 procent in Just Eat heeft, vindt het huidige bod van Takeaway „opportunistisch” en veel te laag.