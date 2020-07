AEX opent licht in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is woensdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen overwegend met kleine verliezen. De aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen wereldwijd zorgde voor enige terughoudendheid bij beleggers. Op het Damrak kwam verfconcern AkzoNobel met kwartaalcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,7 procent in de min op 577,08 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 778,66 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,4 procent.

AkzoNobel werkte een flink openingsverlies weg en won 0,1 procent bij de hoofdfondsen. De verffabrikant boekte in het tweede kwartaal veel minder winst door de coronacrisis. Om de crisis het hoofd te bieden snijdt het bedrijf in de kosten. Volgens AkzoNobel nam de tegenwind door de virusuitbraak in de loop van het afgelopen kwartaal wel steeds meer af en denkt het bedrijf in de tweede jaarhelft te kunnen profiteren van de lagere grondstofkosten.