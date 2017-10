AEX opent licht in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag licht lager geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen overwegend met kleine verliezen aan de nieuwe handelsdag. Beleggers letten vooral op de ontwikkelingen in Spanje, waar de politieke crisis een cruciale fase heeft bereikt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,1 procent in de min op 540,47 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 824,91 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren 0,2 procent. Londen won 0,1 procent.

Bij de kleinere bedrijven won Takeaway bijna 4 procent na een handelsbericht. De maaltijdbezorger heeft in het derde kwartaal 40 procent meer bestellingen bezorgd dan in dezelfde periode een jaar eerder. In Nederland groeide het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl met 34 procent. Takeaway kondigde verder aan vanaf 1 januari zijn commissie te verhogen.