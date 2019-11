AEX opent licht hoger

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen in het groen. De Amerikaanse president Donald Trump wakkerde de hoop op een spoedig handelsakkoord verder aan. Volgens Trump bevinden de onderhandelingen zich in de eindfase en is een deal met China een kwestie van tijd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 599,19 punten. De MidKap klom ook 0,3 procent, tot 889,20 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,3 procent.

Uitzender Randstad stond bovenaan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1 procent. Een van de sterkere dalers was speciaalchemiebedrijf DSM met een verlies van 0,6 procent na een adviesverlaging door Bernstein.