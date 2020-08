AEX opent lager na cijferstroom

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag lager geopend. Ook de meeste andere Europese beursgraadmeters begonnen met verliezen. Op het Damrak verwerkten beleggers de resultaten van onder meer de AEX-bedrijven ING en NN Group. Daarnaast openden grote Europese bedrijven als Adecco, Adidas, AXA, Lufthansa en Siemens de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,7 procent in de min op 559,28 punten. De MidKap hield het verlies beperkt tot 0,1 procent op 785,76 punten dankzij goed ontvangen resultaten van apothekersbedrijf Fagron (plus 5,3 procent) en maritiem dienstverlener SBM Offshore (plus 3,2 procent). Frankfurt daalde 0,1 procent en Parijs zakte 0,6 procent. De Londense FTSE verloor 1,2 procent na het besluit van de Bank of England om de rente conform verwachting ongewijzigd te laten.

ING daalde 1,8 procent in de AEX. De bank zette in het tweede kwartaal vanwege de coronacrisis meer dan 1,3 miljard euro opzij voor leningen die mogelijk nooit worden terugbetaald en zag de nettowinst mede daardoor met meer dan 79 procent kelderen. De onlangs aangetreden topman Steven van Rijswijk benadrukte dat de bank ondanks de omstandigheden de rente-inkomsten maar licht zag terugzakken.

NN Group klom 2,8 procent. De verzekeraar voerde de operationele winst in de eerste jaarhelft op dankzij verdere kostenbesparingen. Het bedrijf achter Nationale-Nederlanden gaat net als concurrent ASR zijn aandeelhouders weer belonen met een tussentijds dividend en het inkopen van eigen aandelen.