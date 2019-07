AEX opent lager na cijferstroom

De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag licht lager geopend. De andere Europese beurzen begonnen verdeeld. Alle ogen zijn gericht op de Federal Reserve, die later op de dag het rentebesluit bekend zal maken. Daarnaast kregen beleggers een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten voor de kiezen. Op het Damrak kwamen onder meer Aperam, Fugro, Takeaway, Vopak, Air France-KLM en Wolters Kluwers met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de min op 572,59 punten. De MidKap klom 0,9 procent tot 819,77 punten. De beurzen in Parijs en Londen zakten 0,1 procent. Frankfurt steeg 0,1 procent.

Informatieleverancier Wolters Kluwer was de grootste daler bij de hoofdfondsen met een verlies van ruim 2 procent na tegenvallende halfjaarcijfers. De resultaten van Takeaway.com vielen wel in de smaak bij beleggers. Het maaltijdbestelbedrijf was de sterkste stijger met een winst van 1,9 procent.

In de MidKap was Fugro de grote winnaar met een plus van ruim 14 procent dankzij beter dan verwachte resultaten van de bodemonderzoeker. GrandVision dikte 4,8 procent aan. De optiekketens van het bedrijf komen in handen van de Frans-Italiaanse brillenreus EssilorLuxottica. Dat bedrijf, onder meer maker van de zonnebrillen van Ray-Ban, neemt het belang van bijna 77 procent in GrandVision van investeerder HAL (plus 1,6 procent) over voor 28 euro per aandeel.