AEX opent in het rood

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag in het rood geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met verliezen. Beleggers kregen na een vrije dag een hoop bedrijfsresultaten voor de kiezen en verwerkten nog het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. Op het Damrak kwamen zwaargewichten Shell en ING met kwartaalberichten. Metalenspecialist AMG ging onderuit na een winstverlaging.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,5 procent in de min op 568,83 punten. De MidKap daalde 0,3 procent tot 813,57 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs verloren 0,5 procent. Frankfurt noteerde vlak.

ING daalde 0,9 procent bij de hoofdfondsen. Het financiële concern boekte in het eerste kwartaal minder winst door de kosten in verband met het antiwitwasbeleid.

Shell won 0,6 procent. De winst van het olie- en gasbedrijf nam afgelopen kwartaal af ten opzichte van een jaar eerder. De onderneming haalde lagere marges op chemicaliën en raffinage en had last van de lagere olieprijzen. De winst viel hoger uit dan analisten hadden verwacht.

Bij de middelgrote bedrijven kelderde AMG 11,6 procent. De metalenspecialist verlaagde zijn winstverwachting voor heel 2019. Het bedrijf kampt bij zijn Critical Materials-divisie met een sterke daling van de prijzen.