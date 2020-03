AEX opent hoger na opleving Chinese industrie

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst aan de laatste dag van het eerste kwartaal. Beleggers verwerkten de aanhoudende winstreeks op Wall Street en een onverwachte opleving van de bedrijvigheid in de Chinese industrie in maart.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 1,4 procent in de plus op 482,65 punten. De hoofdindex stevent daarmee af op een maandverlies van bijna 11 procent. Sinds het begin van het jaar heeft de AEX zo’n 20 procent verloren. De MidKap won 1,7 procent tot 651,84 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Shell klom 2 procent bij de hoofdfondsen. Het olie- en gasbedrijf ziet aanzienlijke onzekerheid op de oliemarkt door de coronacrisis en gevolgen van een prijzenoorlog. Vooral in maart was daardoor een impact op de resultaten te zien, met een relatief bescheiden invloed in de eerste twee maanden van dit jaar. Verfconcern AkzoNobel (min 1,8 procent) schrapte zijn vooruitzichten voor dit jaar en neemt langer de tijd om zijn herstructureringsprogramma af te ronden.

Ook navigatiedienstverlener TomTom (plus 2,7 procent) schrapt zijn verwachtingen voor dit jaar vanwege de crisis en schort zijn aandeleninkoopprogramma op. Bouwer BAM (plus 1,9 procent) kondigde aan met een kostenbesparingsprogramma te komen en zijn verwachtingen los te laten. Ook zet het bouwbedrijf het mes in het dividendvoorstel.