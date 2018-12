AEX opent boven 500 punten

De Amsterdamse AEX-index opende vrijdag met winst en keerde terug boven de 500 puntengrens. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel na de zware verliezen een dag eerder. De hoop dat de Federal Reserve volgend jaar mogelijk terughoudender zal zijn met het verhogen van de rente steunde het sentiment. Verder wordt gewacht op het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag wordt vrijgegeven.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,8 procent in de plus op 503,07 punten. De graadmeter sloot een dag eerder voor het eerst sinds 28 februari 2017 onder de 500 punten. De MidKap klom 1,2 procent tot 670,29 punten. De beursgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs stegen tot 0,8 procent.

Pharming dikte ruim 7 procent aan bij de kleinere bedrijven. De biotechnoloog heeft positieve resultaten behaald bij een Berlijnse studie met het middel Ruconest tegen acute zwellingen. Het ging om een vergelijkende studie met Ruconest en andere therapie├źn tegen acute erfelijk angio-oedeem-aanvallen.