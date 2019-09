AEX omhoog na stappen ECB

De AEX-index op Beursplein 5 ging donderdag na het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) duidelijk omhoog. Ook de andere Europese graadmeters zaten in de lift na de bekendmaking dat er een nieuw economisch steunprogramma wordt opgezet en verdere renteverlagingen niet worden uitgesloten.

De hoofdindex op het Damrak, die kort voor het rentebesluit nagenoeg onveranderd noteerde, stond omstreeks 13.50 uur 0,4 procent hoger op 575,65 punten. De AEX is wederom vrij dicht bij de hoogste stand van het jaar, die op 24 juli werd bereikt. Toen noteerde de graadmeter tijdens de handel op 583,98 punten en werd een slot afgetikt op 583,26 punten.

De MidKap won 0,4 procent tot 836,91 punten. De graadmeters in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,7 procent. Londen won 0,3 procent. Zij noteerden voor de ECB verdeeld. De euro was 1,0985 dollar waard, tegen 1,1000 dollar bij het slot een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 55,31 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,1 procent tot 60,11 dollar per vat.