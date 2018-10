AEX omhoog na ochtend vol storingen

De AEX-index in Amsterdam staat maandag na een moeizame start in de plus. De beurs kampte, net als de andere Euronext-beurzen in Brussel, Parijs en Lissabon, met een storing. De beurzen openden later, gingen daarna weer een tijd dicht, maar de handel werd rond 12.30 uur alsnog hervat. Ook elders in Europa was de stemming positief na de zware koersverliezen van afgelopen week.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde even na 13.00 uur 0,9 procent hoger op 511,87 punten. De MidKap ging 1,7 procent omhoog tot 718,08 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 2 procent.

Verlichtingsbedrijf Signify was bij de hoofdfondsen de grootste stijger met een plus van 4,8 procent. Ahold Delhaize was met een min van 1,6 procent de hekkensluiter. Ook levensmiddelenproducent Unilever ging omlaag, na berichten over een prijsconflict met de Duitse supermarktketen Kaufland. Het aandeel werd 0,6 procent lager gezet.

In de MidKap steeg TomTom 12,6 procent na berichten dat enkele bedrijven de navigatiedienstverlener mogelijk zouden willen overnemen. Beursintermediair Flow Traders was de grootste daler met een min van 1,7 procent.

De hoofdindex in Milaan dikte 2,5 procent aan. Beleggers waren opgelucht dat kredietbeoordelaar Standard & Poor’s (S&P) de kredietwaardering voor Italië nog niet heeft verlaagd. S&P schroefde wel de vooruitzichten voor de kredietwaardigheid van Italië omlaag. Volgens het kredietbureau zijn de plannen van de nieuwe regering slecht voor de economie.

In Frankfurt stegen de automakers BMW, Daimler en Volkswagen tot 6,1 procent na berichten dat China mogelijk de aanschafbelasting op auto’s wil halveren. Ook de makers van auto-onderdelen Continental en Hella gingen flink omhoog.

HSBC steeg 5,8 procent in Londen. De Britse bank zag de winst in het afgelopen kwartaal sterk stijgen. Dat kwam vooral door goede prestaties in Azië.

De euro was 1,1393 dollar waard, gelijk aan vrijdag. Een vat Amerikaanse olie bleef gelijk in prijs en kostte 67,59 dollar. Brentolie steeg 0,2 procent in prijs en werd verhandeld voor 77,76 dollar per vat.