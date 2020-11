AEX neemt gas terug na opmars

De aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een klein verlies begonnen. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers namen wat gas terug na de recente sterke opmars. Het positieve nieuws over de coronavaccins van de farmaceuten Pfizer en Moderna wordt daarbij afgewogen tegen de negatieve economische impact van de huidige strenge maatregelen om het virus in te dammen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent in de min op 600,62 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 879,23 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs gingen een fractie vooruit. Londen verloor 0,1 procent.

Prosus daalde 0,5 procent bij de hoofdfondsen op het Damrak. De techinvesteerder behaalde in de eerste jaarhelft naar eigen zeggen goede resultaten ondanks de coronacrisis. Het bedrijf wijst op de aanhoudende groei van de activiteiten op het gebied van e-commerce en sterke prestaties bij de Chinese techreus Tencent, waarin Prosus een groot belang heeft.

In de MidKap ging TKH aan kop met een plus van dik 6 procent. Het technologiebedrijf verhoogde zijn winstverwachting. De impact van de coronacrisis op de activiteiten is volgens TKH minder groot dan eerder werd verwacht. Ook start de onderneming woensdag met de inkoop van eigen aandelen ter waarde van 25 miljoen euro.