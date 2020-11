AEX met winst het weekend in

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten. Beleggers verwerkten het nieuws dat farmaceuten Pfizer en BioNTech bij de Amerikaanse medicijnwaakhond goedkeuring aanvragen voor hun coronavaccin. Tegelijkertijd zitten veel landen nog midden in de opleving van de pandemie. Elders in Europa waren de winsten dan ook bescheidener.

De AEX-index eindigde 0,9 procent hoger op 601,62 punten. De MidKap klom 1 procent, tot 879,26 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt gingen tot 0,4 procent vooruit.

Shell was van de hoofdfondsen een opvallende stijger met een winst van 2 procent. De olieprijzen zijn op weg voor een weekwinst, mede geholpen door het positieve nieuws rond vaccins. Bovenaan in de AEX stond de techinvesteerder Prosus (plus 3,7 procent) die maandag met een handelsupdate komt.

Altice Europe kreeg er 0,5 procent bij. Het kabel- en telecombedrijf wist zijn resultaten in het derde kwartaal weer licht op te krikken. Volgens oprichter en grootaandeelhouder Patrick Drahi lukte het ook om de schuld verder terug te dringen. Drahi heeft met investeringsvehikel Next Private in september een bod uitgebracht op het bedrijf. Steeds meer aandeelhouders lijken zich echter te verzetten tegen de overnamepoging.

Op de lokale markt dikte Fastned 3,4 procent aan. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s haalde ruim 17 miljoen euro op met de uitgifte van obligaties. Daarnaast hebben investeerders bijna 4 miljoen euro aan schuldpapier uit eerdere uitgiften verlengd. Fastned gaat het geld gebruiken om verder te groeien.

Swiss Re klom 0,7 procent in Zürich. De Zwitserse herverzekeraar bevestigde tijdens een investeerdersdag zijn financiële doelstellingen voor het hele jaar, ondanks de tegenwind van de coronapandemie. Ook blijft het bedrijf ernaar streven om het dividend te verhogen.

De euro noteerde op 1,1859 dollar, tegenover 1,1840 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent goedkoper op 41,65 dollar. Brentolie klom juist 0,3 procent in prijs tot 44,34 dollar per vat.