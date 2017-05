AEX met winst het weekend in

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met winst gesloten. Ook elders in Europa gingen graadmeters vooruit. De zorgen over de reeks affaires waarin de Amerikaanse president Donald Trump is verwikkeld, leken in de laatste sessie van de week wat naar de achtergrond te zijn verdwenen. De agenda voor beleggers was vrijdag nagenoeg leeg.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een winst van 0,5 procent op 526,92 punten. De MidKap won 1,4 procent tot 789,42 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,7 procent.

Uitzender Randstad stond onderin de hoofdindex met een min van 1,4 procent onder druk van de plannen van Google om een zoekmachine voor banen te beginnen. Ook branchegenoot Adecco leverde om die reden in Zürich 1,4 procent in.

In de hoofdindex op Beursplein 5 was digitaal beveiliger Gemalto de sterkste stijger met een plus van 2,6 procent. Andere duidelijke winnaars waren tankopslagbedrijf Vopak en staalconcern ArcelorMittal met winsten van bijna 2 procent.

Bij de middelgrote fondsen eindigde beursintermediair Flow Traders bovenaan met een winst van 4,6 procent. Roestvrijstaalproducent Aperam ging bijna 2 procent vooruit in de MidKap, na een verhoging van de kredietwaardigheid door kredietbeoordelaar S&P.

IMCD steeg bij de middelgrote fondsen 0,9 procent. De chemicaliëndistributeur maakte bekend de activiteiten van het Amerikaanse Bossco Industries op het gebied van distributie van speciaalchemieproducten over te nemen.

Bij de kleinere fondsen verloor stamcelbedrijf Esperite ruim 7 procent. Eerder op de dag daalde het aandeel zelfs bijna 30 procent. Esperite hoopt nog steeds vrijdag met zijn eerder uitgestelde jaarbericht naar buiten te komen.

In Frankfurt won energiereus RWE 5,4 procent. Het Franse energieconcern Engie praat met zijn Duitse branchegenoot over een strategische alliantie. Daarbij zouden de Fransen het meerderheidsbelang van RWE in de divisie voor hernieuwbare energie Innogy overnemen, terwijl de Duitsers een groot belang in Engie krijgen. Engie won in Parijs 0,6 procent, Innogy steeg in Frankfurt 3,4 procent.

De euro noteerde 1,1193 dollar, tegen 1,1123 dollar bij het slot in Europa op donderdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie stond 2 procent hoger op 50,35 dollar en Brent steeg ook 2 procent tot 53,56 dollar.