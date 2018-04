AEX met kleine min het weekend in

De AEX-index in Amsterdam is vrijdag met een kleine min gesloten. Elders in Europa bleven de uitslagen eveneens beperkt. De rust op de beursvloeren keerde de laatste dag van de week enigszins terug na een roerig weekje. Reden voor de schommelingen was het almaar voortslepende conflict tussen grootmachten VS en China over importheffingen. Over en weer werden de afgelopen dagen nieuwe heffingen aangekondigd.

De AEX-index sloot uiteindelijk met een verlies van 0,2 procent op 539,29 punten. De MidKap eindigde met een min van 0,4 procent op 779,23 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen sloten tot 0,5 procent lager.

President Donald Trump dreigde om extra heffingen op te leggen op nog eens 100 miljard dollar aan Chinese producten die naar de VS worden verscheept. China kondigde vrijwel direct tegenmaatregelen aan. Zuid-Korea en Rusland overwegen op hun beurt weer importheffingen aan de VS op te leggen als vergelding voor de Amerikaanse tarieven.

Kabel- en teleconcern Altice was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,4 procent. Staalconcern ArcelorMittal sloot de rij met een verlies van 2,2 procent.

Verfreus AkzoNobel eindigde de sessie met een winst van 0,7 procent. Het aandeel kende een opleving na berichten over de strategische opties voor het concern. Het zou volgens ingewijden in de bankensector goed mogelijk kunnen zijn dat onderhandelingen met de Amerikaanse verfproducent Axalta nieuw leven worden ingeblazen. Ook PPG Industries, dat lange tijd probeerde Akzo in te lijven, zou weer een poging willen wagen.

PostNL (min 2,7 procent) stond bij de sterkste dalers in de MidKap. Het postbedrijf sloot een definitief akkoord over een nieuwe cao voor postbezorgers. Luchtvaartconcern Air France-KLM ging 1,4 procent omhoog. Air France zegt maximaal 4,5 procent loonsverhoging te bieden aan het personeel zonder in te teren op zijn concurrentiepositie. De bonden zetten echter in op een loonsverhoging van 6 procent.

DPA leverde op de lokale markt 5,3 procent in. De detacheerder boekte in 2017 een hogere omzet en brutowinst. Het bedrijfsresultaat viel echter wat lager uit dan een jaar eerder. DPA had zijn jaarcijfers uitgesteld vanwege veranderingen in de organisatiestructuur.

De euro was bij de slotbel 1,2275 dollar waard, tegen 1,2224 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 2,1 procent in prijs tot 62,23 dollar. Brentolie werd 1,6 procent goedkoper, op 67,25 dollar per vat.