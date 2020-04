AEX maakt verliezen goed, Europa overwegend lager

De aandelenbeurs in Amsterdam is met een kleine plus de dag uitgegaan na het grootste deel van de dag in de min te hebben gestaan. Elders in Europa waren overwegend nog wel verliezen te zien, al waren die minder groot dan eerder op de dag. Beleggers verschoven hun aandacht weer naar de negatieve economische impact van de pandemie, na het optimisme over een mogelijke afvlakking van het coronavirus. Ook verwerkten de markten het nieuws dat de eurolanden na lang overleg nog geen akkoord hebben bereikt over een economisch steunpakket.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,2 procent hoger op 500,71 punten. De MidKap steeg 0,8 procent tot 680,81. De beurs in Parijs steeg met 0,1 procent, Parijs en Londen daalden tot 0,5 procent. Milaan leverde 0,2 procent in.

De ministers van Financiën van de eurolanden, de zogenoemde Eurogroep, wisten geen akkoord te bereiken over een noodpakket van 540 miljard euro. Vooral Nederland en Italië willen niet wijken van hun posities over euro-obligaties en het Europese noodfonds ESM. Het overleg wordt donderdag voortgezet.

KPN sloot de rij in de AEX met een min van 2,1 procent. Het telecombedrijf ziet voor het eerste kwartaal een beperkte impact van de coronacrisis. Chemicaliëndistributeur IMCD ging aan kop met een plus van 4,1 procent. RELX won 0,8 procent. De divisie die vakbeurzen organiseert, wordt volgens de informatie- en dataleverancier flink geraakt door de virusuitbraak. Bij andere divisies was er tot nu toe een beperkte impact van de crisis te zien.

ArcelorMittal leverde 1,3 procent in. Kredietbeoordelaar Fitch verlaagde de kredietstatus van het staalconcern naar junk vanwege de pandemie. Heineken zakte 0,9 procent. De brouwer verwacht in het eerste kwartaal 4 procent minder bier en andere drank te hebben verkocht door de virusuitbraak en waarschuwde dat de situatie in het lopende kwartaal alleen maar zal verslechteren.

Ahold Delhaize sloot vrijwel vlak. Het supermarktconcern voorziet een flinke omzetstijging in het eerste kwartaal dankzij het gehamster door de pandemie. De virusuitbraak zorgt volgens de eigenaar van Albert Heijn wel voor veel onzekerheid.

De euro was 1,0863 dollar waard, tegen 1,0883 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,9 procent duurder op 24,53 dollar. Brentolie kostte 1,5 procent meer op 32,32 dollar per vat.