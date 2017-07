AEX licht hoger na cijferregen

De Amsterdamse aandelenbeurs stond donderdag iets hoger. De andere Europese beurzen begonnen gemengd aan een van de drukste cijferdagen in jaren. In Europa openden grote bedrijven als Deutsche Bank, Danone, BASF, Roche, AB InBev en Bayer de boeken. Op het Damrak kwamen onder andere Shell, Aalberts, ArcerlorMittal, Besi, Arcadis en Pharming met cijfers.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,2 procent hoger op 528,68 punten. De MidKap klom 0,7 procent tot 805,89 punten. Parijs won 0,2 procent, Frankfurt en Londen verloren 0,3 procent.

Aalberts Industries was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 3,5 procent. De industrieel toeleverancier zag de omzet in de eerste zes maanden van het jaar met 7 procent groeien. Beleggers waren niet tevreden over de resultaten van ArcelorMittal. De staalproducent stond onderaan met een min van 1,2 procent.