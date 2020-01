AEX levert openingswinst in

De Amsterdamse aandelenbeurs leverde vrijdag de openingswinst weer in. De andere Europese beurzen lieten een gemengd beeld zien. Beleggers namen wat gas terug na de recente opluchtingsrally die volgde op de afnemende spanningen in het Midden-Oosten. Daarnaast werd uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent lager op 610,86 punten. De MidKap daalde 0,1 procent tot 929,90 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen klommen 0,1 procent. Parijs verloor 0,2 procent.

Prosus voerde de stijgers aan bij de hoofdfondsen op het Damrak met een winst van 1,3 procent. De techinvesteerder zet sterker in op de Indiase markt voor digitaal krediet. Dochteronderneming PayU koopt daarvoor PaySense, een snel groeiend Indiaas bedrijf voor online leningen. Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield stond onderaan met een verlies van 1,5 procent.

Galapagos won 0,6 procent. De Amerikaanse farmaceut Gilead Sciences heeft inmiddels 25,84 procent van de biotechnoloog in handen. De uitbreiding komt voort uit de megadeal die de twee bedrijven vorig jaar sloten.

In de MidKap ging luchtvaartcombinatie Air France-KLM aan kop met een plus van 2,2 procent. Hekkensluiter was beursintermediair Flow Traders met een min van 2,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde Van Lanschot Kempen 0,5 procent. De vermogensbeheerder schrijft 35 miljoen euro af op zijn Merchant Banking-tak vanwege de mindere groeiverwachting bij de divisie, die zich bezighoudt met transacties op de kapitaalmarkt.

In Dublin dikte Ryanair 9 procent aan. De Ierse budgetvlieger verwacht in het lopende boekjaar meer winst te behalen dan eerder gedacht dankzij veel last-minute boekingen rond de feestdagen. Ook andere luchtvaartfondsen zaten in de lift. EasyJet steeg 3,2 procent en British Airways-moeder IAG won 4,2 procent.

JD Sports ging 0,7 procent vooruit in Londen. De Britse sportketen verwacht dat de jaarwinst aan de bovenkant van de huidige marktverwachtingen zal uitkomen.

De euro was 1,1102 dollar waard tegen 1,1105 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent in prijs tot 59,35 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 65,19 dollar per vat.