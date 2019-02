AEX lager na uitblijven akkoord Noord-Korea

De Amsterdamse aandelenbeurs ging donderdag licht omlaag. Ook de andere Europese beurzen stonden in het rood. Het sentiment stond enigszins onder druk, nu de topconferentie van de Amerikaanse president Donald Trump met de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un in Vietnam zonder overeenkomst is gesloten. Op het Damrak openden metalenspecialist AMG en bouwbedrijf VolkerWessels de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent in de min op 537,55 punten. De MidKap daalde ook 0,5 procent, tot 766,33 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,7 procent.

Grootste daler bij de hoofdfondsen was Randstad met een verlies van 2,5 procent. De uitzender kampte met tegenvallende resultaten van concurrent Adecco. De Zwitserse uitzender dook in het vierde kwartaal in de verliezen en stelde dat het nieuwe jaar traag is begonnen. Adecco kelderde 5,5 procent in Zürich. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe voerde de stijgers aan met een winst van 2,3 procent.

Air France-KLM daalde 1,1 procent. De Nederlandse staat heeft het aandelenpakket in de luchtvaartcombinatie uitgebreid tot 14 procent. De afgelopen dagen was al ruim 12 procent verworven. Het aandelenbelang van Nederland komt nu overeen met dat van de Franse staat bij Air France-KLM. Het aandeel verloor woensdag al bijna 12 procent.

AMG won 0,2 procent bij de middelgrote bedrijven. De metalenspecialist zag de omzet en winst afgelopen jaar stijgen. Bij de kleinere bedrijven daalde bouwer VolkerWessels, die ook met cijfers kwam, 1,8 procent.

In Brussel dikte AB InBev 5 procent aan na publicatie van de jaarcijfers. De grootste bierbrouwer ter wereld deed afgelopen jaar goede zaken en voorziet in 2019 een „sterke” groei van de omzet en het bedrijfsresultaat. In Frankfurt maakte de webshop Zalando een koerssprong van 18 procent na een positief handelsbericht. De Britse automaker Aston Martin kelderde bijna 10 procent na teleurstellende resultaten.

De euro noteerde op 1,1381 dollar, tegen 1,1366 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 56,79 dollar. Brent werd 0,5 procent goedkoper op 66,03 dollar per vat.