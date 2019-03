AEX lager na duikeling Chinese export

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag lager geopend. Ook elders in Europa begonnen de beurzen met verliezen. De zorgen over een vertraging van de wereldwijde economie werden verder aangewakkerd door een forse daling van de Chinese export. Daarnaast wordt uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,8 procent in de min op 532,28 punten. De MidKap zakte 1,3 procent tot 754,31 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 0,7 procent.

Bij de kleinere bedrijven daalde fietsenfabrikant Accell 0,5 procent. De eigenaar van fietsmerken als Batavus, Sparta en Koga heeft zijn nettowinst in 2018 verdubbeld dankzij een meevaller bij dochterbedrijf Velosophy. Ctac bleef onveranderd. De automatiseerder heeft de winst afgelopen jaar zien dalen door een voorziening vanwege een juridisch geschil met een klant. Zonder die eenmalige last was het resultaat wel hoger uitgevallen.