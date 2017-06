AEX lager in rustige pinksterhandel

De aandelenbeurs aan het Amsterdamse Damrak ging maandag licht omlaag. Ook op de andere Europese markten werden verliezen geleden. De koersuitslagen bleven beperkt aangezien veel beurzen, waaronder die in Duitsland en Zwitserland, gesloten waren. Ook in Nederland genieten veel beleggers van een lang pinksterweekend.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,3 procent lager op 525,14 punten. De MidKap leverde 0,2 procent in op 805,47 punten. De beurs in Parijs zakte 0,5 procent. De Londense FTSE-index, die vrijdag nog een nieuw recordniveau aantikte, verloor 0,3 procent. Ook Wall Street lijkt na de recordstanden van vrijdag iets lager te gaan openen.

Grootste daler onder de Amsterdamse hoofdfondsen was staalproducent ArcelorMittal met een verlies van 1,2 procent. Digitaal beveiliger Gemalto en olieconcern Shell waren de enige stijgers met plussen van 0,5 en 0,2 procent. NN Group zakte ruim 3 procent. Het aandeel van de verzekeraar noteert ex-dividend.

Banco Popular kelderde in Madrid 12 procent. De geplaagde Spaanse bank, die vorige week al bijna 40 procent aan beurswaarde zag verdampen, heeft dinsdag een gesprek met de Europese Centrale Bank (ECB). De bank bekijkt dan samen met de toezichthouder welke mogelijkheden er nog zijn om het grote gat in zijn balans te repareren.

In Parijs daalde Société Générale (SocGen) 0,9 procent. De Franse bank brengt zijn autoleasetak ALD Automotive nog deze maand naar de beurs. De gedeeltelijke verkoop moet tussen de 1,1 miljard en 1,4 miljard euro opleveren.

EDP verloor in Lissabon 4 procent. De bestuursvoorzitter van het Portugese energiebedrijf werd genoemd als verdachte in een corruptie-onderzoek. De Britse online-supermarkt Ocado won meer dan 4 procent in Londen. Volgens persbureau Reuters heeft het bedrijf een deal gesloten met een niet nader genoemde overzeese Europese retailer.

De olieprijzen stegen licht na een diplomatieke ruzie rond Qatar. Een viertal Arabische landen heeft de relatie met de Golfstaat verbroken vanwege banden met terroristische groepen. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 47,90 dollar. Brentolie steeg 0,4 procent in prijs tot 50,15 dollar per vat.

De euro was 1,1265 dollar waard, tegen 1,1277 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.