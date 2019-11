AEX kruipt richting 600 punten

Op het Damrak naderde de AEX-index dinsdag opnieuw de 600 puntengrens, die voor het laatst in mei 2001 werd bereikt. Ook de andere Europese beurzen wonnen licht terrein. Beleggers keken vooral uit naar de toespraak die de Amerikaanse president Donald Trump later op de dag zal houden in New York.

De hoofdindex op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 598,60 punten. De MidKap won 0,2 procent tot 902,41 punten. De beurzen in Londen en Parijs stegen 0,3 procent. De DAX in Frankfurt klom 0,5 procent na een sterke verbetering van het Duitse beleggersvertrouwen.

Staalconcern ArcelorMittal ging aan kop in de AEX met een plus van 1,4 procent. IMCD werkte een fors verlies weg en won 0,8 procent. De chemicaliëndistributeur boekte in de eerste negen maanden meer omzet en een hoger resultaat, maar volgens analisten vielen de prestaties in Europa, het Midden-Oosten en Afrika tegen. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een min van 0,4 procent.

Bij de kleinere bedrijven dikte VolkerWessels 5,7 procent aan. Grootaandeelhouder Reggeborgh verhoogde zijn bod op het bouwbedrijf tot 22,20 euro per aandeel, inclusief interim-dividend.

In Frankfurt werden de jaarcijfers van chipconcern Infineon beloond met een koerswinst van bijna 7 procent. Concurrent Dialog Semiconductor steeg 6,3 procent na een update van de financiële doelen. Postbedrijf Deutsche Post DHL zag de kwartaalwinst flink stijgen en won 4,7 procent. De Franse telecomaanbieder Iliad steeg 17 procent in Parijs dankzij beter dan verwachte resultaten en een nieuw aandeleninkoopprogramma.

De autobouwers stonden in de schijnwerpers na berichten dat Washington de heffingen op Europese voertuigen opnieuw zal uitstellen. BMW en Daimler stegen tot 1,1 procent in Frankfurt. De Duitse bandenfabrikant Continental, die afgelopen kwartaal een miljardenverlies leed, daalde 1,5 procent. In Parijs zakte Renault 1 procent na een winstalarm van zijn Japanse samenwerkingspartner Nissan.

De euro was 1,1024 dollar waard, tegen 1,1039 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,6 procent duurder op 57,19 dollar. Brentolie klom 0,7 procent in prijs tot 62,64 dollar.