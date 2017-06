AEX krabbelt op na schommelend begin

De Amsterdamse aandelenbeurs krabbelde vrijdag wat op na een schommelend begin. De andere Europese beurzen gingen overwegend omlaag. Beleggers bleven voorzichtig na de forse verliesbeurt een dag eerder en waren in afwachting van de inflatiecijfers uit Europa en de Verenigde Staten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent hoger op 509,45 punten. De MidKap steeg 0,3 procent tot 793,36 punten. Londen zakte 0,3 procent en Frankfurt 0,1 procent. De beurs in Parijs won 0,2 procent.

Vopak verloor 1,7 procent en was de grootste daler in de hoofdindex, na een adviesverlaging door ING. Volgens de analisten van de bank zijn de vooruitzichten voor het tankopslagbedrijf voor de komende jaren risicovoller geworden. Olie- en gasconcern Shell daalde 0,8 procent. LBBW en Kepler Cheuvreux werden negatiever over het aandeel.

Grootste stijger in de AEX was bierbrouwer Heineken met een winst van 1 procent. In de MidKap stond luchtvaartgroep Air France-KLM bovenaan met een plus van 2,8 procent. Grootste verliezer was kunstmestproducent OCI met een min van ruim 1 procent.

PostNL won 0,2 procent. De Telegraaf meldde dat postbedrijf Sandd met PostNL wil gaan concurreren op de particuliere postmarkt. De postzegelprijs zou daarbij stevig kunnen dalen.

Op de lokale markt klom Docdata 9,6 procent. De lege beurshuls liet weten dat de omgekeerde overname door The Internet of Cars (TIOC) is afgerond. TIOC wil op termijn via een app diensten leveren aan met het internet verbonden auto’s.

In Frankfurt zakte Bayer bijna 4 procent na een winstwaarschuwing. Het Duitse chemieconcern verwacht dat de winst negatief zal worden beïnvloed door de hoge voorraden bij de Braziliaanse Crop Science-activiteiten en nadelige wisselkoerseffecten bij de gezondheidszorgdivisie. Maaltijdbezorger Delivery Hero steeg ruim 2 procent op zijn eerste beursdag.

Hornbach daalde 0,4 procent, ondanks dat de Duitse keten van bouwmarkten en tuincentra goede zaken heeft gedaan in het eerste kwartaal dankzij het goede klusweer. Het bedrijf, dat dertien vestigingen heeft in Nederland, bevestigde ook zijn verwachtingen voor het hele jaar.

De euro was 1,1407 dollar waard, tegen 1,1429 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent meer op 45,26 dollar. Brentolie werd 0,7 procent duurder op 47,75 dollar per vat.