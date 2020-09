AEX krabbelt op na koersval

De aandelenbeurs in Amsterdam krabbelde dinsdag op na de koersval een dag eerder. Ook de andere Europese beursgraadmeters toonden wat herstel. De banken bleven in de schijnwerpers staan na de onthullingen over verdachte transacties in de sector. Ook hielden beleggers de aanhoudende stijging van het aantal coronabesmettingen in Europa in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 539,75 punten. De MidKap won 0,5 procent tot 801,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 0,8 procent.

ASMI behoorde tot de kopgroep in de AEX met een winst van dik 3 procent na berichten dat chipbedrijf ASM Pacific Technologies (ASMPT) mogelijk van de beurs in Hongkong verdwijnt. De voormalig dochteronderneming van ASMI zou volgens ingewijden in gesprek zijn met potentiële investeerders. ASMI heeft momenteel nog een belang van circa 25 procent in ASMPT, dat overigens ontkent dat er een plan is om van de beurs te gaan.

Biotechnoloog Galapagos sloot de rij met een min van 1,5 procent. ING daalde 0,6 procent. De Russische oliemiljardair Roman Abramovitsj heeft via bankrekeningen bij ING Nederland voor ruim 1 miljard euro aan transacties gedaan die door Deutsche Bank als verdacht werden gezien. Dat melden journalisten van Investico, Trouw en Het Financieele Dagblad. ING kelderde maandag ruim 9 procent na berichten dat de Poolse dochter van de bank zijn klanten jarenlang zou hebben geholpen om dubieus geld vanuit Rusland weg te sluizen.

Postbedrijf PostNL stond bovenaan in de MidKap met een plus van 2,9 procent. Bouwer BAM was de grootste daler met een verlies van ruim 2 procent. Bij de kleinere bedrijven klom Alfen meer dan 3 procent. De laadpalenmaker gaat 4000 laadpunten leveren aan energiebedrijf Vattenfall. De opdracht kan nog verder worden uitgebreid.

TUI won 1,9 procent in Frankfurt na een handelsupdate. Het Duitse reis- en luchtvaartconcern wil de kosten met bijna een derde omlaag brengen. Daardoor staan 8000 banen op de tocht. Vanwege de coronacrisis heeft TUI zijn capaciteit voor de komende winter verder teruggeschroefd tot 40 procent van het normale niveau.

De euro was 1,1725 dollar waard, tegen 1,1733 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent tot 39,27 dollar. Brentolie kostte 0,1 procent meer op 41,50 dollar per vat.