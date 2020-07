AEX krabbelt op na forse verliesbeurt

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag licht hoger begonnen aan de laatste dag van juli. Ook de andere Europese beurzen krabbelden wat op na de forse koersverliezen een dag eerder. Op Beursplein 5 gaven luchtvaartcombinatie Air France-KLM, fitnessketen Basic-Fit en kabel- en telecombedrijf Altice Europe inzicht in de stand van zaken over het afgelopen kwartaal. Ook logistiek vastgoedfonds WDP opende de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,3 procent in de plus op 550,94 punten. De hoofdindex stevent af op een weekverlies van ruim 2 procent en een maandverlies van zo’n 1,5 procent. De MidKap klom 0,9 procent tot 767,30 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,3 procent.

Air France-KLM zakte 2 procent bij de middelgrote bedrijven. De Frans-Nederlandse luchtvaartcombinatie zag de kwartaalomzet kelderen en leed een nettoverlies van 2,6 miljard euro door de coronacrisis. Luchtvaartmaatschappij KLM liet daarnaast weten de komende tijd nog eens zo’n 1500 mensen te ontslaan.

Fitnessketen Basic-Fit won ruim 6 procent dankzij meevallende resultaten. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe presteerde in het tweede kwartaal naar eigen zeggen sterk ondanks de coronacrisis en dikte 5,2 procent aan. Logistiek vastgoedfonds WDP boekte in de eerste jaarhelft meer winst en klom 1,6 procent.