AEX klimt op oudjaarsdag

De aandelenbeurs in Amsterdam ging maandag licht hoger vooruit tijdens de laatste verkorte handelssessie van het jaar. Ook de andere Europese beurzen stonden in het groen. Opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump zorgden voor enige hoop op een handelsdeal tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent in de plus op 485,84 punten. De Amsterdamse hoofdindex stevent af op een jaarverlies van zo’n 11 procent. De MidKap won 1 procent tot 651,74 punten. Parijs klom 0,6 procent en Londen steeg 0,1 procent. In Amsterdam, Brussel, Parijs en Londen zijn de markten een halve dag open. De beurzen in Frankfurt en Milaan zijn gesloten vanwege oudjaarsdag.

President Trump zei afgelopen weekeinde op Twitter een lang telefoongesprek te hebben gehad met de Chinese president Xi Jinping over het handelsconflict tussen de beide landen. Een Amerikaanse handelsdelegatie is bezig een bezoek voor te bereiden aan China volgende maand.

Sterkste stijger bij de hoofdfondsen was biotechnoloog Galapagos met een winst van 2,5 procent. Levensmiddelenconcern Unilever noteerde als enige een fractie lager. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van ruim 3 procent. Financieel dienstverlener Intertrust stond onderaan met een min van 0,4 procent.

Advanced Metallurgical Group (AMG) won 2,3 procent. De metalenspecialist heeft Guido Löber benoemd als voorzitter van het management board van onderdeel AMG Technologies.

Op de lokale markt klom Alumexx 2,6 procent. De producent van aluminium ladders liet weten onaangenaam verrast te zijn door de open brief van grootaandeelhouder MountainShield Capital. Volgens MountainShield, dat een belang heeft van bijna 20 procent in het bedrijf, zou Alumexx moeten fuseren met branchegenoot Aluminium Scaffolding Company (ASC). Het aandeel steeg vrijdag al meer dan 27 procent, na de brief van MountainShield.

De euro noteerde op 1,1438 dollar, tegen 1,1446 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,1 procent in prijs tot 46,26 dollar. Brentolie werd 2,4 procent duurder op 54,45 dollar per vat.