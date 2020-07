AEX klimt na EU-akkoord herstelfonds

De Amsterdamse aandelenbeurs won dinsdag flink terrein. Ook de andere Europese beurzen stonden stevig in het groen. Het Europese akkoord over het coronaherstelfonds van 750 miljard euro zorgde voor opluchting bij beleggers. Op het Damrak werden de kwartaalberichten van uitzender Randstad en vastgoedfonds Wereldhave goed ontvangen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 1 procent hoger op 585,07 punten. De MidKap kreeg er 1,6 procent bij tot 782,31 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 1,5 procent.

Randstad was de grote winnaar in de AEX met een plus van dik 7 procent. De uitzendreus boekte in het tweede kwartaal ruim een kwart minder omzet, doordat grote delen van de economie op slot werden gegooid om het coronavirus te bestrijden, en leed een verlies. Na het dieptepunt in april ziet topman Jacques van den Broek echter een weg naar voorzichtig herstel. Grootste daler was speciaalchemiebedrijf DSM met een verlies van 0,9 procent.

In de MidKap stond kabel- en telecombedrijf Altice Europe bovenaan met een winst van 6 procent. Tankopslagbedrijf Vopak sloot de rij met een min van 0,6 procent. Wereldhave klom ruim 6 procent bij de kleinere bedrijven. Het winkelvastgoedfonds zag in de loop van het tweede kwartaal wat herstel van het aantal bezoekers van zijn winkelcentra. Wel kreeg het bedrijf nog altijd maar 59 procent van alle huur betaald.

In Zürich dikte UBS 2,6 procent aan dankzij beter dan verwachte kwartaalcijfers van de Zwitserse bank. De Zwitserse farmaceut Novartis zag de omzet en winst dalen in het tweede kwartaal en verloor 0,7 procent. In Frankfurt won Continental 2 procent. De Duitse bandenfabrikant merkt dat de situatie op de automarkt weer aan het verbeteren is.

Rémy Cointreau steeg 4 procent in Parijs. De Franse drankenproducent had afgelopen kwartaal minder last van de coronacrisis dan verwacht. Onder meer Amerikanen die thuis cocktails maakten zorgden voor wat verlichting.

De euro was 1,1453 dollar waard, tegen 1,1439 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie klom 0,5 procent tot 41 dollar. Brentolie kostte 0,7 procent meer op 43,57 dollar per vat.