AEX klimt door hoop steunmaatregelen

De aandelenbeurs in Amsterdam ging dinsdag stevig vooruit. Ook de andere Europese beurzen lieten flinke winsten zien. Beleggers verwerkten het krachtige herstel op Wall Street en hielden de ontwikkelingen rond de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de gaten. Daarnaast wordt gehoopt op steunmaatregelen van centrale banken om de economische impact van de virusuitbraak te verlichten. De Australische centrale bank verlaagde dinsdag al de rente om de economie te ondersteunen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 2,7 procent hoger op 556,66 punten. De MidKap klom 3,3 procent tot 865,80 punten. Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 2,4 procent. De beurs in Milaan won 2,8 procent.

Alle hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 6,5 procent. ING won 2,2 procent. De bank overweegt volgens persbureau Bloomberg zijn Turkse activiteiten te verkopen.

In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro op kop met een plus van 5,5 procent. SBM Offshore klom 4 procent. Investeerder HAL (plus 2,7 procent) heeft zijn belang in de maritiem oliedienstverlener vergroot naar ruim 20 procent. Beursintermediair Flow Traders was de enige daler met een min van 0,4 procent.

Ryanair steeg 1,6 procent in Dublin. De Ierse prijsvechter schrapt in de drie weken van 17 maart tot 8 april tot een kwart van de vluchten van en naar Italië. De budgetmaatschappij verwacht niet dat de ingreep impact heeft op de resultaten in het lopende boekjaar, dat gaat tot eind maart. In Amsterdam won Air France-KLM 4,9 procent.

In Frankfurt dikte Qiagen 21 procent aan. De Amerikaanse fabrikant van medische apparatuur Thermo Fisher Scientific wil de Nederlands-Duitse biotechnoloog overnemen voor ruim 8 miljard euro. Het bestuur van Qiagen adviseert de aandeelhouders het bod te accepteren. Niveau-maker Beiersdorf daalde 0,2 procent na publicatie van de jaarcijfers.

De euro was 1,1125 dollar waard tegen 1,1147 dollar op een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 2,2 procent tot 47,76 dollar. Brentolie werd 1,7 procent duurder op 52,79 dollar per vat.