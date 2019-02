AEX klimt aan begin drukke week

De Amsterdamse aandelenbeurs won maandag terrein. Ook de andere Europese beurzen toonden herstel na de verliesbeurt op vrijdag. Beleggers maakten zich op voor een drukke cijferweek. Op het Damrak bleef het maandag nog rustig aan het cijferfront. Verder werd uitgekeken naar de nieuwe handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,8 procent in de plus op 532,30 punten. De MidKap klom 1,1 procent tot 718,40 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,8 procent.

Een Amerikaanse delegatie is deze week in Peking voor nieuwe ronde van onderhandelingen over het handelsconflict. Tijdens de gesprekken afgelopen week in Washington werd geen akkoord bereikt. De tijdelijke wapenstilstand tussen beide landen loopt op 1 maart af.

Alle hoofdfondsen op het Damrak stonden in het groen. Kabel- en telecombedrijf Altice Europe ging aan kop met een winst van 2,9 procent. Verzekeraar Aegon volgde met een plus van 2,1 procent.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 3,7 procent. Flow Traders zette de daling voort en stond onderaan met een min van 1,6 procent. De beursintermediair verloor vrijdag al ruim 8 procent na tegenvallende prognoses voor het huidige kwartaal. Boskalis won ruim 1 procent. De baggeraar verkoopt zijn belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage voor 201 miljoen dollar.

Heijmans won 2 procent. Het bouwbedrijf gaat drie- tot vierhonderd woningen ontwikkelen en bouwen in Vlaardingen. De deal levert naar verwachting tussen de 80 en 100 miljoen euro op.

Euronext daalde 0,2 procent. De beursuitbater verhoogde zijn overnamebod op de Noorse branchegenoot Oslo Børs naar ongeveer 690 miljoen euro, tegen een eerder bod van circa 625 miljoen euro. Oslo Børs gaat het nieuwe bod bestuderen, maar ziet nog altijd meer heil in een toekomst met het Amerikaanse Nasdaq, dat ook een bod op tafel heeft gelegd.

De euro was 1,1312 dollar waard, tegen 1,1328 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 1 procent minder op 52,22 dollar. Brent zakte 0,4 procent in prijs tot 61,88 dollar per vat.