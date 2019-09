AEX-index sluit met klein verlies

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met verlies gesloten. Ook elders in Europa kleurden graadmeters rood. De aankondiging dat het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden een officieel onderzoek is gestart naar het afzetten van president Donald Trump zorgde voor twijfel bij beleggers. De verliezen op beurzen liepen iets terug na positieve opmerkingen van Trump over de handelsstrijd tussen China en de VS.

De AEX-index sloot de sessie 0,3 procent lager op 573,42 punten. De MidKap raakte 0,9 procent kwijt tot 819,20 punten. Frankfurt en Parijs verloren tot 0,8 procent. Londen sloot een fractie lager. Het Britse Lagerhuis komt woensdag weer bijeen, zonder dat er zicht is op een einde aan de diepe politieke brexitcrisis in het land.

Volgens Trump kan een handelsdeal tussen de VS en China veel sneller tot stand komen dan mensen verwachten. De uitspraken van de Amerikaan zijn opmerkelijk omdat Trump een dag eerder nog uithaalde naar China. Hij beschuldigde het land van valutamanipulatie en het stelen van intellectueel eigendom.

In de AEX-index was industrieconcern Aalberts de grootste verliezer met een min van 1,5 procent. Vastgoedconcern Staalconcern ArcelorMittal, dat zijn strategische evaluatieproces in Zuid-Afrika uitbreidt, was de sterkste stijger met een plus van 2,7 procent. Unibail-Rodamco-Westfield won 1 procent ondanks een neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid door Standard & Poor’s.

VEON won bij de kleinere fondsen in Amsterdam 0,9 procent. Het kabel- en telecomconcern wil 1 miljard dollar ophalen met de uitgifte van obligaties.

In Parijs was EDF (min 6,6 procent) een opvallende daler. Het Franse energieconcern verwacht dat de kosten voor de bouw van een Britse kerncentrale aanzienlijk hoger uitvallen dan geraamd. Thyssenkrupp won 0,2 procent in Frankfurt. Het industrie- en staalconcern wil af van zijn topman Guido Kerkhoff na vier winstwaarschuwingen. Het Duitse softwarebedrijf TeamViewer eindigde bij zijn beursdebuut met een verlies van 3,4 procent.

De euro was 1,10953 dollar waard, tegen 1,0999 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,7 procent minder op 56,30 dollar. Brentolie zakte 1,7 procent in prijs tot 62,04 dollar per vat