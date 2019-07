AEX-index sluit met klein verlies

De AEX-index in Amsterdam is woensdag met een kleine min de handel uitgegaan. Elders in Europa deden graadmeters een stapje terug. Beleggers wogen onder meer de woorden van Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve, in het Amerikaanse Congres. Volgens de financiële markten is er een reële kans op een renteverlaging door de Amerikaanse bankenkoepel later deze maand, mede door mindere economische vooruitzichten.

De AEX-index in Amsterdam sloot uiteindelijk 0,1 procent lager op 565,57,09 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 791,08 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen verloren tot 0,5 procent.

Tankopslagbedrijf Vopak was de sterkste stijger in de AEX met een winst van 1,3 procent. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield sloot de rij met een verlies van 2 procent.

Heineken zakte 1,5 procent. Een Britse toezichthouder verdenkt de bierbrouwer ervan regels voor contracten met pubs te hebben geschonden. Uitzender Randstad verloor 0,6. Het aandeel stond mede onder druk doordat de Britse branchegenoot PageGroup met een winstwaarschuwing kwam vanwege moeilijke marktomstandigheden. Dat aandeel zakte dik 15 procent in Londen. De Britse concurrent Hays verloor bijna 6 procent. Adecco verloor op de beurs in Zwitserland 0,5 procent aan beurswaarde.

In de MidKap ging metalenspecialist AMG aan kop met een plus van 3,1 procent. Kabel- en telecomconcern Altice Europe sloot de rij met een min van 1,4 procent.

In Frankfurt verloor Bayer 0,5 procent. De Duitse chemiereus praat volgens persbureau Reuters met het Amerikaanse Elanco Animal Health over een samensmelting van de dierengezondheidsactiviteiten. De dierengezondheidstak van Bayer zou tot 8 miljard euro kunnen opleveren.

Herverzekeraar Swiss Re verloor in Zürich 2,9 procent, na berichten dat de beursgang van het Britse onderdeel ReAssure Group op losse schroeven zou staan. Volgens ingewijden zou onder investeerders te weinig animo zijn om in te stappen.

De euro was 1,1262 dollar waard, tegen 1,1209 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,2 procent duurder op 59,70 dollar. De prijs van Brentolie klom 3,4 procent tot 66,29 dollar per vat.