AEX-index met winst de handel uit

De AEX-index in Amsterdam is maandag met winst gesloten. Ook andere Europese aandelenbeurzen sloten in de plus. De sessie verliep relatief rustig doordat de financiële markten in Londen en New York gesloten bleven. De ontwikkelingen rond het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China bleven het sentiment grotendeels bepalen. Fiat Chrysler en Renault waren in trek na fusienieuws over de autobouwers.

De AEX-index eindigde 0,4 procent hoger op 549,22 punten. De MidKap won 0,1 procent tot 749,69 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs kregen er tot 0,5 procent bij. De beurs in Athene won ruim 6 procent. Beleggers in Griekenland reageerden enthousiast op de uitslag van de Europese verkiezingen en de daaropvolgende aankondiging van een vervroegde nationale stembusgang.

De Amerikaanse president Donald Trump zei tijdens een bezoek aan Japan dat hij nog niet klaar is om tot een handelsdeal te komen met China. Trump verwacht wel dat ’‘ergens in de toekomst’’ een handelsakkoord zal worden gesloten tussen de twee economische grootmachten.

In Milaan maakte autobouwer Fiat Chrysler een koerssprong van bijna 8 procent. De Italiaans-Amerikaanse onderneming heeft een fusievoorstel gestuurd aan het bestuur van zijn Franse branchegenoot Renault, na besprekingen tussen beide partijen. Als Fiat Chrysler en Renault samensmelten, ontstaat er een autofabrikant die jaarlijks circa 8,7 miljoen wagens verkoopt. Renault werd in Parijs dik 12 procent meer waard.

Verfconcern AkzoNobel voerde de AEX-index aan met een winst van 2,5 procent. Informatieleverancier en data-analysebedrijf RELX sloot de rij met een verlies van 0,8 procent. In de MidKap stond PostNL bovenaan met een plus van ruim 3,2 procent. Grootste daler was kunstmestproducent OCI met een min van 2,6 procent.

Deutsche Bank won in Frankfurt 1,3 procent. De bank gaat mogelijk haar hand ophouden bij beleggers om de omvangrijke reorganisatie waar ze voor staat te bekostigen.

De euro was 1,1194 dollar waard tegen 1,1204 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 58,92 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 69,78 dollar per vat.