AEX-index maakt pas op de plaats

De Europese beurzen zijn maandag overwegend met kleine minnen de handel uitgegaan. De AEX-index in Amsterdam eindigde de sessie, waarbij beleggers het moesten doen met een nagenoeg lege agenda, nipt in de plus. Op de financiële markten werden de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus in China in de gaten gehouden. Verder is het onder meer wachten op resultaten van grote bedrijven later deze week.

De AEX-index eindigde 0,1 procent hoger op 617,10 punten. De MidKap zakte 0,2 procent tot 953,41 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs daalden tot 0,3 procent.

Hekkensluiter in de AEX was techinvesteerder Prosus met een verlies van 1,4 procent. Ook Shell (min 0,8 procent) stond bij de sterkste dalers. Het olie- en gasconcern heeft een deal getekend met Qatargas voor de levering van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) aan Koeweit. Biotechnologiebedrijf Galapagos ging aan kop met een winst van 2,4 procent.

In de MidKap toonde vastgoedfonds Wereldhave (plus 4,4 procent) wat herstel na de koersval van bijna 14 procent op vrijdag. Die daling viel samen met de aankondiging van de nieuwe strategie en de jaarcijfers. Air France-KLM verloor 0,5 procent. De luchtvaartcombinatie vervoerde in januari 7,5 miljoen reizigers. Dat betekende een stijging van 2,2 procent. KLM-baas Pieter Elbers sprak van een goed begin van het nieuwe jaar, maar waarschuwde voor de gevolgen van het nieuwe coronavirus.

BAM kreeg er 1 procent bij. De bouwer heeft een opdracht voor het ontwerp en de bouw van een steiger voor cruiseschepen in het emiraat Abu Dhabi in de wacht gesleept. Met de opdracht, waar mogelijk ook vervolgopdrachten aan kleven, is ongeveer 25 miljoen euro gemoeid.

In Frankfurt zag Daimler (plus 0,3 procent) een eerdere winst nagenoeg verdampen. Volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt wil de eigenaar van Mercedes-Benz, die dinsdag met cijfers komt, tot 15.000 banen schrappen om kosten te besparen. NMC Health maakte een koerssprong van meer dan 32 procent in Londen. De uitbater van ziekenhuizen meldde dat twee private investeerders een overnamebod overwegen op het bedrijf.

De euro was 1,0912 dollar waard tegen 1,0950 op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,9 procent minder op 49,85 dollar. Brentolie daalde 1,6 procent in prijs tot 53,60 dollar per vat.