AEX hoger door hoop handelsdeal

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag hoger geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met winst. Berichten dat de Verenigde Staten en China dicht bij een handelsakkoord zijn bleven zorgen voor optimisme op de beursvloeren.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent in de plus op 540,57 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 775,06 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt, Londen, en Parijs stegen tot 0,6 procent.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was staalmaker ArcelorMittal met een winst van 1,5 procent. Supermarktconcern Ahold Delhaize sloot de rij met een verlies van 2,5 procent, na een mediabericht dat webwinkelreus Amazon van plan is tientallen fysieke winkels in de Verenigde Staten te openen.