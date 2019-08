AEX fors lager door handelszorgen

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag fors lager geopend. Ook de andere Europese beurzen begonnen met flinke verliezen. De handelszorgen staken de kop weer op nadat de Amerikaanse president Donald Trump nieuwe importheffingen aankondigde op Chinese goederen. Trump verbreekt daarmee de wapenstilstand die beide landen hadden gesloten in de handelsstrijd.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na de openingsbel 2,2 procent in het rood op 560,17 punten. De MidKap zakte 2,3 procent tot 820,76 punten. De beurzen in Londen, Frankfurt en Parijs raakten tot 2,4 procent kwijt.

Alle 25 hoofdfondsen op het Damrak gingen omlaag. Grootste daler was staalconcern ArcelorMittal met een verlies van 5,9 procent. In de MidKap stond metalenspecialist AMG onderaan met een min van ruim 7 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI verloren 4,8 en 4,6 procent. Altice Europe was de sterkste stijger met een winst van ruim 2 procent na een adviesverhoging door Kempen.

Bij de kleinere bedrijven kelderde Brunel bijna 12 procent. De detacheerder heeft het tweede kwartaal afgesloten met rode cijfers. Een afschrijving van 5,5 miljoen euro op een waterzuiveringsproject in de VS zette de resultaten van het bedrijf onder druk. KBC Securities verlaagde het advies voor het aandeel.