AEX flirt met 500 puntengrens

De aandelenbeurs in Amsterdam ging vrijdag licht vooruit en flirtte met de 500 puntengrens. Ook op de andere Europese beurzen werden kleine winsten geboekt. Beleggers verwerkten de aanhoudende winstreeks op Wall Street en keken alvast uit naar de belangrijke stemming in het Britse parlement over de brexit-deal, die volgende week wordt gehouden.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,4 procent in de plus op 499,84 punten. De hoofdindex, die op 17 december onder de 500 punten zakte, stevent af op een weekwinst van ruim 1 procent. De MidKap klom 0,3 procent tot 693,98 punten. De beursgraadmeters in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,1 procent. Londen steeg 0,6.

Grootste stijger bij de hoofdfondsen was kabel- en telecombedrijf Altice Europe met een winst van 4 procent. Biotechnologieconcern Galapagos sloot de rij met een verlies van 0,5 procent. In de MidKap ging bodemonderzoeker Fugro aan kop met een plus van 1,6 procent. Kunstmestproducent OCI stond onderaan met een min van 1,2 procent. Air France-KLM steeg 1,2 procent. Het cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Air France heeft een nieuwe cao.

Bij de kleinere bedrijven won Nedap 0,7 procent. Het technologiebedrijf heeft een driejarig contract getekend met de Zuid-Afrikaanse kledingketen Ackermans. Nedap gaat zijn softwareplatform leveren aan de 800 winkels van Ackermans.

In Parijs daalde Renault 0,2 procent. De Franse autobouwer stelt na een intern onderzoek geen bewijs te hebben gevonden dat de in Japan gearresteerde topman Carlos Ghosn fraude heeft gepleegd bij het concern. Ghosn zit al sinds 19 november vast in Japan op verdenking van onder meer belastingfraude bij Nissan, waar hij ook topman was.

Richemont klom 0,5 procent in Zürich. De Zwitserse producent van luxegoederen heeft in de belangrijke feestdagenperiode last gehad van de protesten door ‘gele hesjes’ in Parijs, maar zag desondanks de kwartaalomzet stijgen.

De euro was 1,1523 dollar waard, tegen 1,1517 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie steeg 0,9 procent in prijs tot 53,03 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent meer en werd verhandeld voor 62,01 dollar per vat.