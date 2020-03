AEX eindigt fors in de plus na dollemansrit

De AEX-index in Amsterdam is donderdag met een forse winst de handel uit gegaan na een dollemansrit. Eerder op de dag v erspeelde de beurs nog ochtendwinsten en duikelde in het rood, maar in de namiddag herstelde de hoofdgraadmeter. Ook andere beurzen in Europa eindigden fors hoger dan een dag eerder.

Beleggers verwerkten een nieuwe trits aan ingrepen waarmee centrale banken de financiële klappen van de coronacrisis hopen op te vangen. Zo sneed de Bank of England voor de tweede keer deze maand in de rente en kondigde hij een verruimd opkoopprogramma aan. Woensdagavond laat ontvouwde ook de ECB een extra opkoopprogramma van obligaties, vergezeld van de belofte „geen limiet” te stellen aan de toewijding aan de euro.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 4,6 procent hoger op 422,75 punten. De MidKap won 1,1 procent tot 576,12 punten. Parijs en Frankfurt wonnen tot 2,7 procent. De Londense beurs steeg 1,8 procent en de beurs in Milaan ging 2,3 procent vooruit.

In de AEX was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield de sterkste stijger, met een winst van 18,2 procent. Het bedrijf, dat kampt met sluitingen van veel winkelcentra, heeft voorzorgsmaatregelen genomen om zijn liquiditeit te kunnen waarborgen. Telecomconcern KPN won 11,5 procent. Het aandeel wordt in tijden van thuiswerken gezien als veilige haven. Aegon werd 9,8 procent meer waard na een update over zijn kapitaalpositie.

Air France-KLM won 7 procent in de MidKap. Luchtvaartmaatschappij KLM kan tijdens de coronacrisis haar personeel behouden en de lonen doorbetalen dankzij de steunmaatregelen van het kabinet. Concurrent Lufthansa steeg 8,6 procent in Frankfurt. De Duitse luchtvaartmaatschappij verwacht circa 700 van haar 763 toestellen aan de grond te houden vanwege de virusuitbraak.

Bij de kleinere bedrijven won Sligro 10,2 procent. Het groothandelsbedrijf, dat door horecasluitingen deze week veel omzet zag wegvallen, opent zelfbedieningsgroothandels ook voor gewone consumenten.

De olieprijzen veerden op van de laagste niveaus in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 18,6 procent meer op 24,07 dollar. Brentolie werd 7,4 procent duurder op 26,72 dollar per vat. De euro was 1,0687 dollar waard, tegen 1,0814 dollar een dag eerder.