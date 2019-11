AEX doorbreekt grens 600 punten

De Amsterdamse AEX-index heeft dinsdagmiddag de grens van 600 punten overschreden. De laatste keer dat de hoofdindex dat niveau bereikte was op 24 mei 2001.

Omstreeks 16.25 uur noteerde de leidende index in Amsterdam 0,6 procent hoger op 600,01 punten. Direct daarna ging de graadmeter weer iets omlaag.

Meevallende bedrijfsresultaten en de hoop op een voorlopig handelsakkoord tussen de Verenigde Staten en China zorgen dit jaar voor optimisme op de beursvloeren.

De hoogste stand ooit van de AEX is nog altijd 701,56 punten in 2000. De index is dit jaar al zo’n 23 procent gestegen ten opzichte van het slotniveau van 487,88 punten op 31 december 2018. Vorig jaar leed de AEX een verlies van ruim 10 procent.