AEX doet stapje terug

De aandelenbeurs in Amsterdam deed maandag een stapje terug. Ook de andere Europese beurzen bleven dicht bij huis. Beleggers deden het rustig aan in afwachting van de verdere ontwikkelingen rond de brexit en de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China. Op het Damrak kwam Philips met een kwartaalbericht.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 582,66 punten. De hoofdindex eindigde vrijdag nog op de hoogste slotstand van het jaar. Het hoogste tussentijdse niveau van 2019 bedraagt 586,32 punten en werd op 25 juli aangetikt. De MidKap won 0,5 procent tot 872,36 punten. Frankfurt klom 0,2 procent en Parijs daalde 0,1 procent. Londen zakte 0,3 procent. Brussel zou bereid zijn de Britten drie maanden uitstel te verlenen voor de brexit, tot 31 januari 2020.

Grootste daler in de AEX was supermarktconcern Ahold Delhaize met een verlies van 1,5 procent. Biotechnoloog Galapagos voerde de stijgers aan met een winst van 2,8 procent. Philips verloor 0,4 procent. Het zorgtechnologieconcern boekte afgelopen kwartaal fors minder winst. De onderneming waarschuwde eerder deze maand al voor een daling van de winstmarges bij Connected Care door de handelsoorlog tussen China en de VS. Het bedrijf handhaafde wel zijn prognoses voor dit jaar en volgend jaar.

Takeaway.com daalde 0,3 procent. Het maaltijdbezorgbedrijf wil dat Delivery Hero afziet van stemmen tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering die Takeaway houdt over de overname van zijn Britse branchegenoot Just Eat. Volgens Takeaway heeft het Duitse bedrijf, dat deels in handen is van de investeerder Prosus, tegengestelde belangen. Vorige week kwam techinvesteerder Prosus met een eigen bod op Just Eat.

In Londen zakte HSBC 3,6 procent. De Britse bank zag de kwartaalwinst fors dalen. LVMH won 1,1 procent in Parijs. Het Franse luxegoederenconcern wil naar verluidt de Amerikaanse juweliersketen Tiffany overnemen. Tiffany zou van plan zijn het bod van 14,5 miljard dollar van LVMH af te wijzen.

De euro was 1,1090 dollar waard, tegen 1,1086 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,4 procent tot 56,43 dollar. Brentolie kostte 0,3 procent minder op 61,82 dollar per vat.