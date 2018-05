AEX doet stapje terug

De effectenbeurs in Amsterdam heeft vrijdag een stapje terug gedaan. Ook de andere Europese beursgraadmeters stonden in het rood. Beleggers verwerkten de opmerking van de Amerikaanse president Donald Trump, die zei te twijfelen of de handelsonderhandelingen met China succesvol zullen zijn.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in de min op 567,59 punten. De MidKap daalde een fractie tot 805,46 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden 0,3 procent.

Altice leverde wat in na de sterke opmars een dag eerder en was met een min van 3,5 procent de grootste daler bij de hoofdfondsen. Donderdag won het kabel- en telecomconcern ruim 12 procent na een positief kwartaalbericht. Chipmachinemaker ASML kampte met de zwakke vooruitzichten van de Amerikaanse toeleverancier aan de chipindustrie Applied Materials en zakte 1,1 procent. Sterkste stijger was verzekeraar ASR met een winst van 1,5 procent.

In de MidKap zette metalengroep AMG de opmars voort en stond hij bovenaan met een plus van ruim 1 procent. Postbedrijf PostNL sloot de rij met een min van 1,1 procent.

Op de lokale markt zakte Curetis meer dan 7 procent. Het Duitse biotechnologiebedrijf gaf in het eerste kwartaal meer geld uit. Aan het eind van het kwartaal had Curetis nog bijna 11,4 miljoen euro in kas, zo’n 5 miljoen euro minder dan eind maart 2017.

In Zürich verloor Richemont bijna 8 procent. De Zwitserse producent van luxegoederen sloot het afgelopen boekjaar af met iets meer winst en een hogere omzet. Met name in Azië was sprake van een groeiende vraag naar producten van het moederbedrijf van onder meer juwelen- en horlogemaker Cartier. De verkopen in Europa namen daarentegen af en de winst viel lager uit dan beleggers hadden gehoopt.

AstraZeneca zakte bijna 3 procent in Londen. De Britse farmaceut boekte in het eerste kwartaal minder omzet en winst. Vooral de afnemende verkopen van oudere medicijnen zaten het bedrijf dwars.

De euro was 1,1816 dollar waard, tegen 1,1789 dollar een dag eerder. De olieprijzen bleven bewegen rond de hoogste niveaus in jaren. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 71,65 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 79,60 dollar per vat.